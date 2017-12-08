Annesini rahatsız eden kişiyi pompalı tüfekle öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Kütahya\'da evlerine gelip annesini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Hüseyin Özkıyak\'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Murat Ç. ile olaya karıştıkları öne sürülen annesi S.Ç., ablası S.Ş. ile erkek kardeşi G.Ç. adliyeye sevk edildi. Murat Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ablası S.Ş. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, annesi S.Ç. ve erkek kardeşi G.Ç. ise savcılıkta ifadaleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Murat Ç., adliyedeki işlemlerinin ardından Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Ölen Hüseyin Özkıyak\'ın vurulma anı, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde Hüseyin Özkıyak taksiyle apartman önüne geliyor. Özkıyak, taksiden inip daha önce gönül ilişkisi olduğu öne sürülen S.Ç.\'nin oturduğu zemin kattaki dairenin zilini çalıyor. Kısa süre sonra apartmanın giriş kapısının iç kısmından Özkıyak\'ın olduğu dışarıya doğru pompalı tüfekle ateş ediliyor. Vurulan Özkıyak yere düşmek üzeriyken aynı yerden bir kez daha ateş ediliyor. Hüseyin Özkıyak ikinci kez vurulunca apartman önünden uzaklaşamaya çalışıyor. Murat Ç. Daha sonra apartmandan dışarı çıkıp Özkıyak\'a bir kez daha ateş ediyor. Özkıyak yere yığılıp kalıyor. Murat Ç.\'nin arkasında duran annesi S.Ç., ablası S.Ş. ve erkek kardeşi G.Ç. de olayı izliyor. Murat Ç., yerde yatan Özkoyak\'a elindeki pompalı tüfekle son kez ateş ediyor ve daha sonra apartman içerisine giriyor.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin emniyet Müdürlüğü\'nden çıkarılmalarından çekilen görüntüler bulunuyor;

-Güvenlik kamerası görüntüsünde Hüseyin Özkıyak\'ın vurulma anı görüntüsü)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)