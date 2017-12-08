Annesini rahatsız eden kişiyi pompalı tüfekle öldürdü

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da Murat Ç. (25), evlerine gelip annesi S.Ç.\'yi rahatsız ettiğini öne sürdüğü Hüseyin Özkıyak\'ı (43) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay saat 02.30 Ali Paşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi\'nde meydana geldi. Hüseyin Özkıyak, daha önceden aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edilen eşinden boşanan, 3 çocuk annesi S.Ç.\'nin evine gitti. Kapıyı çalıp içeriye girmek isteyen Hüseyin Özkıyak ile S.Ç.\'nin evde bulunan oğlu Murat Ç. arasında tartışma çıktı. Murat Ç. annesinin rahatsız edilmemesini istedi. Tartışma kavgaya dönüşünce Murat Ç., evden aldığı pompalı tüfekle Hüseyin Özkıyak\'ı kafasından ve boynundan vurdu. Özkıyak apartman önünde yere yığılarak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Murat Ç. ve annesi S.Ç.\'yi gözaltına aldı. Hüseyin Özkıyak\'ın cesedi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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