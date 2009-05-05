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Dünya

Annesini öldürüyordu

İngiltere'de dünyaya gelen 6.5 kiloluk bir bebeğin, annesinin kalp krizi geçirmesine neden olduğu ortaya çıktı.

05 Mayıs 2009 03:00

İngiltere'de dünyaya gelen 6.5 kiloluk bir bebeğin, annesinin kalp krizi geçirmesine neden olduğu ortaya çıktı.

Daily Mail gazetesine konuşan anne Natasha Dimelow, hamileliğinin son günlerine doğru nefes alamayacak duruma geldiğini belirterek, bebeğini sezeryanla doğurduktan 4 gün sonra kalp krizi geçirdiğini söyledi.

Anne olmak için uzun süre mücadele verdiğini söyleyen Dimelow, 'Çok zor günler geçirdim ama bebeğim için değerdi' dedi. Geçen yıl haziran ayında doğan bebek şimdi 14 kilo ağırlığında.

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