Annesini öldüren eşinden intikam için kayınvalidesini öldüren kadına müebbet

Diyarbakır’da annesi Edibe Çalar’ı öldüren kocası Mehmet Karadayı’dan intikam almak için kayınvalidesi Besra Karadayı’yı öldüren Melek Çalar ömür boyu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Melek Çalar ise, "Kayınvalideme ve kayınbabama babam ateş etti. Kayıvalidemi babam öldürdü. Babam çocuklarımı öldürmekle tehdit ettiği için farklı ifade verdim" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Felat Bozarslan’ın haberine göre, Ergani İlçesi’nde 26 Kasım 2012 günü meydana gelen olayda, eski uzman çavuş Mehmet Karadayı (25) kendisini terk eden ve boşanma davası süren 3 çocuk annesi, 12 yıllık eşi Melek Çalar’ın (20) babasının evini tabanca ve el bombaları ile bastı. Öfkeli damat, eşini kendisinden ayırmakla suçladığı kayınvalidesi Edibe Çalar’ı (50) tabancayla vurarak öldürürken, kayınpederi Çuço Çalar’ın da (53) aralarında bulunduğu 8 kişiyi yaraladı. El bombalarından birini pimini çekerek içinde 12 kişi bulanan eve atan Mehmet Karadayı, bombanın patlamaması üzerine ikinci bombayı atmak isterken, kayınbiraderi tarafından başına sopayla vurularak durduruldu.

Aannesi öldürülen gelin kayınvalidesini öldürdü

10 Şubat 2014 tarihinde ise saldırıdan dolayı tutuklanan Mehmet Karadayı’nın anne ve babasına saldırı düzenlendi. Saldırıda öfkeli damadın annesi Besra Karadayı hayatını kaybederken, babası Ekrem Karadayı ise ağır yaralandı. Saldırının ardından Melek Çalar, babası Çuço Çalar ile kardeşleri Hasan, Hüseyin ve Mikail Çalar hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Melek Çalar ve babası Çuço Çalar tutuklanırken, savcı tüm sanıkların ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. İki ayrı saldırı nedeniyle anne ve babaları cezaevine giren çiftin 12 yaşından küçük 2’si kız 3 çocuğu ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca kurum bakımına alındı. Yargılama sırasında baba Çuço Çalar tahliye edilirken, Melek Çalar saldırıyı babasının tehditleri üzerine gerçekleştirdiğini, kayınvalidesini öldürmezse, babasının 3 çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. Bu arada Diyarbakır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan damat Mehmet Karadayı ise ağırlaştırılmış ömür boyu ve 160 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşinin öldürdüğü annesinin intikamını almak için kayınvalidesini öldüren Melek Çalar’ın tutuklu, cinayeti azmettirdiği iddia edilen baba Çuço Çalar ile genç kadının kardeşleri Hasan, Hüseyin ve Mikail Çalar’ın tutuksuz yargılandığı davanın duruşmasına Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Melek Çalar ve avukatları katılırken, esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, sanığın cezalandırılmasını istedi.

“Ben öldürmedim babam öldürdü”

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Melek Çalar ise, "Kayınvalideme ve kayınbabama babam ateş etti. Besra’yı babam öldürdü. Babam çocuklarımı öldürmekle tehdit ettiği için farklı ifade verdim. Çocuklar devlet koruması altına alınınca ben gerçeği ifade etmiştim. Benim intikam alma niyetim olsaydı daha önce cezaevinde bulunan Mehmet Karadayı’yı ziyarete gittiğimde bunu yapardım" dedi.

Müebbet ve 10 yıl hapis

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme daha sonra kararını açıkladı. Mahkeme sanık Melek Çalar’ı kayınvelidesi Besra Karadayı’yı ’Tasarlayarak ve kan gütme saiki ile kasten öldürme’ ile kayınpederi Ekrem Karadayı’yı ’Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından müebbet ve 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Melek Çalar’ın babası Çuço Çalar ile kardeşleri Hasan, Hüseyin ve Mikail Çalar’ın ise beraatlerine karar verdi.