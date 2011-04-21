-ANNESİNİ ÖLDÜREN BABASINI SAVUNDU ADANA (A.A) - 21.04.2011 - Adana'da, kendinden habersiz boşanma davası açan 25 yıllık karısını, av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, 23 Şubat'ta Kışla Mahallesi 4477 Sokak'taki evlerinde, karısı Semiha Karadağlı'yı (51) av tüfeğiyle 3 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık Süleyman Karadağlı (51) hazır bulundu. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanık Süleyman Karadağlı, savunmasında, olayın, psikolojik tedavi gören karısının kendisine hakaret etmesi sonucu meydana geldiğini söyledi. Sanık Karadağlı, karısının ilaç kullanmadığı zamanlarda saldırganlaştığını belirterek, kendisinin de bir süre psikolojik tedavi gördüğünü ifade etti. Karısıyla aralarında zaman zaman tartışma yaşandığını belirten Karadağlı, savunmasını şöyle sürdürdü: ''Karım bana boşanma davası açmış. Aynı evde yaşadığımız halde dava açtığını bana söylemedi. Bu durumu 5. Aile Mahkemesinden duruşma davetiyesi gelince öğrendim. Çocuklarımızı da bana karşı kışkırtmaya başlamıştı. Evde hem kavga çıkarıyor hem de eşyaya zarar veriyordu. Karım bana bir kez sopayla saldırmış, bir kez yumrukla vurmuş, bir kez de üzerime çaydanlık atmıştı. Ancak ben durumunu bildiğim için kendisine tokat bile vurmadım. Bu sorunların çözümü için eşimin erkek kardeşinden yardım da istedim. Karımın son tartışmasında telefonla aradığım kayınbiraderim 'Ablamı istersen sokağa at' dedi. Emekli olduğum halde çocuklarımın eğitimi için çaba gösteren biriyim. Olay günü odada televizyondan haberleri izliyordum. Odadan çıktığımda eşyasını topladığını gördüm. Karıma, evden gitmemesini, çocuklarımdan beni ayırmamasını, isterse evin damında bile kalmaya razı olduğumu söyledim. Bana bu sırada hakaret etti. Terbiyeli olması için kendisini uyardım. Hakaret etmeyi sürdürünce korkutmak amacıyla av tüfeğini aldım. Bu sırada şuurumu kaybettim ve kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Daha sonra komşuların yardımıyla ambulans gelmesini sağladım ve polise haber verdim. Ben karımı sokağa atmadım, ama katil oldum. Pişmanım ve vicdan azabı çekiyorum.'' -BABASINI SAVUNDU- Duruşmada tanık olarak dinlenen Mete Karadağlı da annesinin sürekli evde sorun çıkardığını söyledi. Annesinin psikolojik tedavi gördüğünü belirten Mete Karadağlı, şunları söyledi: ''Annem, babamın maaşını ve üzerine olan evi elinden alacağını söylüyordu ve sürekli tartışıyordu. Babamın hayatını zindan etti. Annem, görücü usulüyle evlendikleri için babamı istemiyordu. Annem, sürekli evdeki eşyayı kırıyordu. Olay günü de eşyasını alıp evden ayrılmak için benden araç ayarlamamı istedi. Evden çıktıktan bir süre sonra arkadaşım evimizin önünde ambulans olduğunu söyleyince koşarak döndüm. Eve geldiğimde annem yerde yatıyordu ve sağlık görevlileri müdahale ediyordu. Müdahale için üzerinden çıkarılan giysiyi alıp kız kardeşim görmesin diye çöpe attım. Babamdan şikayetçi değilim.''