Annesini öldüren alzheimer hastası: Bir şey hatırlamıyorum

Aziz GÜVENER/HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde tartıştıkları sırada, alzheimer hastası oğlu Mehmet H. (75) tarafından itilerek yere düşen Lütfiye H. (100) yaşamını yitirdi. Mehmet H., olaya dair bir şey hatırlamadığını söyledi.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle\'de meydana geldi. Alzheimer hastası Mehmet H., eşi ve annesiyle yaşadığı evde, eşi N.H. komşusundayken, annesi Lütfiye H. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede alevlenmesiyle iddiaya göre, Lütfiye H. oğlunun hırpalaması sonucu dengesini kaybederek düştü. Başını yere çarpan Lütfiye H., hareketsiz kaldı. Bu sırada eve gelen N.H. kayınvalidesinin yerde hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemede Lütfiye H.\'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Lütfiye H.\'nin censız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi\'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen Mehmet H.\'nin ise olaya dair bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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