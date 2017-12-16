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Dünya

Annesini öldüren ABD’li katil: Zihnimi Rusya kontrol ediyordu

“Bana dediklerini yaptım ve öz annemi öldürdüm”

16 Aralık 2017 20:37

Annesini bıçaklayarak öldüren ABD’li Matthew Jensen, cinayet sırasında “Rusya’nın zihnini kontrol ettiğini” söyledi. Jensen, “Bana dediklerini yaptım ve öz annemi öldürdüm” dedi. 

ABC’nin haberine göre Jensen, 24 Ekim’de Arizona’nın Kingman kentinde arabayla seyahat ederken polis tarafından durdurulmasının ardından cebindeki küçük bıçakla kendini öldürmeye çalıştı. Jensen, hayati tehlikesi bulunmayan yaralarının tedavisi için hastaneye kaldırılırken; polisler annesinin sağlığından endişe duyarak evine gitti. 

İntihar etmeye kalkıştı

Jensen’ın Tehachapi’deki evine giden polis, Barbara Jensen Teague’nun cesedini buldu. Mahkeme kayıtlarına göre Jensen Teague, 42 yerinden bıçaklandı. Annesini öldürmesinin ardından yaşadığı vicdan azabı sebebiyle intihara kalkıştığını söyleyen Jensen, ifadesinde cinayet anında “Rusya’nın zihnini kontrol ettiğini” söyledi. Sesler duyduğunu iddia eden Jensen, “Sesler bana annemi öldürmemi söyledi, bana dediklerini yaptım, annemi öldürdüm” diye konuştu. 

Akıl hastalığı olduğu belirtilen Jensen'ın çıkarıldığı ilk mahkemede suçlu olmadığına hükmedildi. 17 Ocak'ta bir kez daha hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Sputnik: Her kötü şeyden Rusya'yı sorumlu tutma çabaları ‘meyvelerini' veriyor

ABD’li adamın cinayetten Rusya’yı sorumlu tutması, Rus medyasında, "Batı medyasının olup biten her kötü şeyden Rusya'yı sorumlu tutma çabaları ‘meyvelerini veriyor’” şeklinde yorumlandı. Sputnik Türkiye’nin haberinde de "Jensen'ın 'Rusya'nın zihin kontrolü' hikayesini nereden esinlenerek uydurduğu bilinmiyor. Medyadaki Rusya'ya yönelik suçlamaları duymasının rahatsızlığıyla birleşip böyle bir duruma yol açmış olabileceği veya ceza almaktan kurtulmak için bilinçli olarak bu yola başvurmuş olabileceği söyleniyor” ifadelerine yer verildi. 

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