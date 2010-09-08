-ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ KARDEŞİNİ YARALADI MERSİN (A.A) - 08.09.2010 - Mersin'in Anamur ilçesinde bir kişi, av tüfeğiyle tartıştığı annesini öldürdü, kardeşini de yaraladı. Ören Beldesi Güneyyurt Mahallesinde yaşayan Z. Aydemir (27), evde annesi Nazire Aydemir (45) ve kardeşi Gökhan Aydemir (19) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı Aydemir, pompalı av tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Olayda Nazire Aydemir olay yerinde öldü, Gökhan Aydemir ise yaralandı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını, zanlının suç aletiyle teslim olduğunu kaydettiler.