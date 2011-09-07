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Annesini öldürdü ALANYA (A.A)

07 Eylül 2011 16:09

-Annesini öldürdü ALANYA (A.A) - 07.09.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir genç, annesini av tüfeğiyle öldürdü. 26 yaşındaki Nazmi B, Oba beldesine bağlı Babaoğlu Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde, yatak odasında uyuyan annesi Rabia B'ye (55) ruhsatsız av tüfeğiyle üç el ateş etti. Rabia B, vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde öldü. Nazmi B, olaydan sonra jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Nazmi B, karakol önünde fotoğrafını çeken gazetecilere de, ''Yanlış bir şey yazmayın. Cinayeti namus için işledim'' dedi. Olay sırasında evde olmayan Rabia B'nin eşi Hasan B. (67), yaptığı açıklamada, oğlu ile eşinin sık sık tartıştığını belirterek, ''Ama bunu neden yaptı bilmiyorum'' dedi. Rabia B'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Alanya Belediyesi Mezarlığı Morguna kaldırıldı.

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