Annesini döven üvey babasını bıçakladı

Bursa'da 20 yaşındaki Fatma T., annesini döven üvey babası Nihat V.'yi bıçakla yaraladı.



Merkez Osmangazi İlçesi Başaran Mahallesi Gümüş Sokak’ta meydana gelen olayda, Nihat V., iddiaya göre tartıştığı imam nikahlı eşi Cemile T.'yi dövmeye başladı.



Bu sırada evde bulunan Fatma T., mutfaktan aldığı bıçakla, annesini döven Nihat V.'yi karnından bıçaklaladı, ardından da polisi arayıp ihbarda bulundu.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Nihat V. hastaneye kaldırırken, genç kızı ise gözaltına alındı.