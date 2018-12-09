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Annesini boğazını keserek öldürdü (2)

TUTUKLANDI Antalya'nın Alanya ilçesinde birlikte oturduğu annesi Fatma Nebahat İyiyol'u boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet İyiyol, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

09 Aralık 2018 20:31

TUTUKLANDI
Antalya\'nın Alanya ilçesinde birlikte oturduğu annesi Fatma Nebahat İyiyol\'u boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet İyiyol, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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