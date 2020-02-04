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Annesini bıçaklayıp, balkondan atladı!

Balkondan atlayan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

04 Şubat 2020 23:11

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 yaşındaki genç kız, annesini bıçakladıktan sonra balkondan atladı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken ağır yaralı annesi ise yoğun bakımda tedavi altında alındı.

Cumhuriyet Mahallesi Baraj Caddesi Dere Sokak'ta meydana gelen olayda, anne N.B. (42) ile kızı Irmak B. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

18 Mart Üniversitesi öğrencisi Irmak B. mutfaktan aldığı bıçakla annesini boğaz kısmından bıçakladı. Ardından 4. kattaki dairenin balkonundan aşağıya atladı.

Olayı gören çevredeki esnaflar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Anne ve kız 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Genç kız doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmazken, anne ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. (İHA)

 

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