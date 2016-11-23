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Annesine sinirledi, oturdukları evi yaktı!

Adana'da, annesiyle tartışıp evlerini ateşe veren vatandaş gözaltına alındı

23 Kasım 2016 02:42

Adana'da, tartıştığı annesine sinirlenen bir kişi oturdukları evi yaktı. Yangın sonrası evdeki eşyalar kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ufuk G. (34) akşam saatlerinde içkili olarak eve geldi ve annesi Leyla G.’den (61) para istedi. Leyla G.’nin para vermeyeceğini söylemesi üzerine anne ve oğul arasında tartışma yaşandı. 

Sarhoş olduğu için Ufuk G. evi yanıcı maddeyle ateşe verdi. Evdeki eşyaların alev almasıyla anne ve oğul kendilerini dışarı attı. Mahalleli olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, polis olay mahallinde bulunan Ufuk G.’yi gözaltına aldı.

 

 

 

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