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Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren sanığa 15 yıl hapis

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı İlçesi'nde, babası, 37 yaşındaki Ekrem Dumanlı'yı annesine şiddet uyguladığı için av tüfeği ile öldüren 19 yaşındaki İlker Dumanlı'ya, ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada, haks

16 Kasım 2017 16:20

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ın Alaplı İlçesi\'nde, babası, 37 yaşındaki Ekrem Dumanlı\'yı annesine şiddet uyguladığı için av tüfeği ile öldüren 19 yaşındaki İlker Dumanlı\'ya, ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada, haksız tahrik indirimi uygulanarak 15 yıl hapis cezası verildi.
Olay, geçen yıl 23 Mayıs\'ta ilçeye bağlı Kocaali Köyü\'nde meydana geldi. Bursa\'dan ailesiyle birlikte fındık toplamak için köye gelen ve çadırda kalan Erkan Dumanlı, iddiaya göre, alkollü gelip eşi Gülten Dumanlı ile kavga etmeye başladı. İlker Dumanlı, kamyonetten aldığı av tüfeği ile annesini döven babasına bir el ateş etti. Erkan Dumanlı, olay yerinde öldü.
Tutuklanan İlker Dumanlı, \'Yakın akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı Zonguldak 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada, oğlunun elinden aldığı tüfekle havaya ateş ettiği için tutuksuz yargılanan Gülten Dumanlı da hazır bulundu. Sanık İlker Dumanlı\'nın avukatı, ölen Erkan Dumanlı\'nın çocuklarına babalık yapmadığını, eşini ve çocuklarını, kendisine alkol parası getiren kişiler olarak gördüğünü öne sürerek, \"Müvekkilin babası, eşinin boğazını kemerle sıkarak boğmaya çalışmıştır. Kız kardeşinin \'annem ölüyor\' diye bağırması üzerine müvekkilim, annesini kurtarabilmek için korku ve panikle 1 el ateş etmiştir\" dedi.
Sanık İlker Dumanlı ise \"Babam bizleri kendimi bildiğim bileli dövüyordu. Olay günü annemi öldüreceğinden çok korktum ve ateş ettim. Keşke olmasaydı. Çok pişmanım\" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, cinayeti haksız tahrik altında işlediği kanaatine vardığı sanık İlker Dumanlı\'ya, duruşmalardaki iyi halini de gözeterek 15 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Gülten Dumanlı\'ya ise \'meskun mahalde ateş etmek\' suçundan verilen 5 ay hapis cezası ise ertelendi.

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