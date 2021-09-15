Annesine aşık olan kocasına boşanma davası açtı: Evliliği sürdürmem imkansız bir hal aldı

Eşi tarafından annesine gönderilen aşk mesajlarını gördüğünü söyleyen kadın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Genç kadın, "Anneme aşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkansız bir hal aldı" dedi.

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki N. K. ve 32 yaşındaki K. K. çifti 2015 yılında evlendi.

Sabah gazetesinden Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, geçen aylarda çift arasında geçimsizlik başladı. Aldatıldığından şüphelenen kadın, eşi K.K. ile iletişim kurmak istediğinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaştığını savundu. Bu kapsamda N.K., annesinden yardım istedi. 55 yaşındaki anne R.T., kızı N. K.'ya damadının kendisine aşık olduğuna yönelik mesajlarından bahsetti.

N.K., ''Sana aşığım. Kızınla evliyim ama aklım, fikirim, yüreğim seninle'' sözlerini barındıran yüzlerce mesajı okudu. N. K., eşiyle yüzleşmek istediğinde ise fiziki ve psikolojik darba maruz kaldı. N.K., İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı.

Genç kadın boşanma dilekçesinde; 6 yıllık eşinin annesine attığı aşk mesajları sonrası büyük bir şok yaşadığını, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini fakat annesinin mesajları gösterene kadar bu duruma inanmadığını anlattı:

''Bu evlilikte eşimin kayınvalidesine duyduğu aşk nedeniyle meydana gelen zararın tümünün tek sorumlusu boşanmak istediğim K. K.'dir. Maddi manevi oluşan tüm zararda tam kusurlu olan oğlumun babasının iştirak nafakası ile 100 bin liralık tazminat ödemesi gerekmektedir. K.K.'nin ağır kusurlu eylem ve davranışlar sergileyerek zaten yerine getirmediği eş sorumlulukları sebebiyle tazminatın ödenmesini ve boşanmamızı talep ediyorum. Anneme aşık olan bir adamla evlilik birliği sürdürmem imkansız bir hal aldı."