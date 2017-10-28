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Annesinden helallik isteyip, 8'inci kattan atladı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 16 yaşındaki Uğur Sezer Uçar, arkadaşı ile içki içtiği inşaatın 8'inci katından annesini arayıp, helallik istedikten sonra aşağı atlayarak intihar etti

28 Ekim 2017 16:12

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da 16 yaşındaki Uğur Sezer Uçar, arkadaşı ile içki içtiği inşaatın 8\'inci katından annesini arayıp, helallik istedikten sonra aşağı atlayarak intihar etti. Arkadaşının atlamasının ardından intihara kalkışan 15 yaşındaki M.L. ise polis tarafından ikna edildi.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesinin Yenişehir semtinde meydana geldi. Uğur Sezer Uçar ve arkadaşı M.L. inşaat halindeki 13 katlı binanin 8\'inci katına çıktı. Bir süre burada içki içen gençlerden Uğur Sezer Uçar, annesini cep telefonuyla arayarak, \'Hakkını helal et\' dedi. Genç, daha sonra da kendisini boşluğa bıraktı. Arkadaşının ölümünden sonra kendisi de intihar girişiminde bulunan M.L., ise olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından ikna edildi. M.L., hastaneye götürülürken, Uğur Sezer Uçar\'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, iki arkadaşın M.L.\'nin babasının işyerindeki kasada bulunan 6 bin 400 lira parayı aldıkları öne sürüldü.

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