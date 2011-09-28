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Annesi ile ablasının yanına defnedildi BATMAN (A.A)

28 Eylül 2011 19:19

-Annesi ile ablasının yanına defnedildi BATMAN (A.A) - 28.09.2011 - Teröristlerin saldırısı sonucu ölen 8 aylık hamile Mizgin Doru'dan sezaryenle alınan ancak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden bebeğin cenazesi annesi ile ablasının yanına defnedildi. Önceki gün Aydın Konak Caddesi'nde PKK terör örgütü üyelerinin gasp ettiği araçla düzenlediği hain saldırıda hayatını kaybeden 8 aylık hamile Mizgin Doru'nun karnından sezaryenle alındıktan sonra kuvöze konan bebeğin sabah saatlerinde yaşamını kaybetmesi üzerine, cenazesi yakınlarına teslim edildi.  Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyüne getirilen bebeğin cenazesi annesi Mizgin ve 4 yaşındaki ablası Sultan Doru'nun yanına defnedildi. Mezarın başında teröre lanet okuyan amca Ahmet Doru, ''Daha doğmamış bir çocuğun yaşam hakkını elinden alan insanlar ki (insansa bunlar) bu insanları nefretle kınıyorum. Vicdanlarının sesini dinlesinler'' dedi.

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