Annesi vefat ettiği için Nijerya'ya gidecek olan Onyekuru, Karagümrük maçı kadrosunda yer alamayacak

Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki oyuncuları Henry Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru'nun vefat ettiğini duyurdu. Onyekuru, Nijerya'ya gideceği için Karagümrük maçı kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı futbolcu, annesinin vefatı nedeniyle ülkesi Nijerya’ya gidecek. Onyekuru, Karagümrük maçında kadroda yer alamayacak.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Henry Onyekuru’nun değerli annesi Jessy Onyekuru’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Henry Onyekuru ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verilmişti.