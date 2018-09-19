Annesi tarafından cesedi bulunan çoban, toprağa verildi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde, kayıp olarak aranırken, annesi Sebiha Kayabaşı tarafından cansız bedeni bulunan çoban Yavuz Kayabaşı (27), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Erbaa\'da keçi çobanlığı yapan, Ömer- Sebiha Kayabaşı çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Yavuz Kayabaşı, 2 gün önce sabah hayvanları götürdüğü araziden dönmedi. Kayabaşı\'dan haber alamayan aile fertleri, endişelenip, araziye çıkarak, arama çalışması başlattı. İlk gün yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sona erdiren aile fertleri, dün sabah saatlerinde Yavuz Kayabaşı\'nın güttüğü keçileri buldu. Anne Sebiha Kayabaşı ise oğlunun hayvanları otlatmak için sıklıkla gittiği alanları taramayı sürdürdü. Akşam saatlerinde Sebiha Kayabaşı, Üç Tepeler mevkisindeki ormanlıkta oğlunu hareketsiz yatarken buldu. Annenin çığlığını duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı incelemede, Yavuz Kayabaşı\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kayabaşı\'nın vücudunda yara izine rastlanılmazken, sadece baş kısmında küçük hasar olduğu saptandı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kayabaşı\'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Yavuz Kayabaşı\'nın cenazesi, ailesine teslim edildi. Kayabaşı\'nın cenazesi, Büyük Cami\'de ikindi vakti kılınan namaz sonrası götürüldüğü Sarmadut Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Öte yandan yapılan ilk otopside, Yavuz Kayabaşı\'nın ölüm nedeni anlaşılamazken, vücudundan detaylı inceleme için parça alınarak, Tokat Devlet Hastanesi\'nin Adli Tıp bölümüne gönderildiği öğrenildi. Adli Tıp incelemesiyle Kayabaşı\'nın ölüm nedeni belirlenecek.



FOTOĞRAFLI