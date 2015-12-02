Annesi sırtında taşıdı, o dünyaları kaldırdı

Bedensel engelli milli sporcu Faruk Öztürk, bir yıl önce başladığı halterde gençler kategorisinde Avrupa ikincisi olmayı başardı. Yıllarca annesinin sırtında taşıyarak okula götürdüğü Milli sporcu Faruk Öztürk, dört yıl tekerlekli basketbol oynadıktan sonra, antrenörü Ekrem Celil sayesinde halter sporuna başladı

Hürriyet’te yer alan habere göre, Antalya'nın Kepez ilçesinde Elazığlı bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Faruk Öztürk, belindeki sorun nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından felç kaldı. Yaşamına bedensel engelli olarak devam eden Öztürk, ilkokulun ilk üç senesinde annesinin sırtında okula gitti.

Daha sonra alınan tekerlekli sandalye ile okul yaşamını sürdüren Öztürk, bir yandan da spor hayatına başladı. Öztürk, 4 yıl süren tekerlekli basketbolun ardından, eğitim gördüğü Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesi'nde bir yıl önce başladığı halterde küçük yaşına rağmen büyükler kategorisinde yarışarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Gençlerde Avrupa ikincisi

Macaristan'da düzenlenen Bedensel Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda gençlerde 88 kiloda 125 kilo kaldıran 17 yaşındaki milli sporcu, Avrupa ikincisi olarak büyük başarıya imza attı.

Milli sporcu Faruk Öztürk, dört yıl tekerlekli basketbol oynadıktan sonra, antrenörü Ekrem Celil sayesinde halter sporuna başladığını belirtti.

Bir senedir her gün 1,5 saat antrenman yaptığını ifade eden Öztürk, "Çalışa çalışa Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldım. Gençler kategorisi olmadığı için büyüklerde yarıştım ve dördüncü oldum. Sonra Macaristan'da yapılan Bedensel Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 88 kiloda 125 kilo kaldırarak gençlerde ikinci oldum" diye konuştu.

“Bana sahip çıkmalarını istiyorum”

Faruk Öztürk, Türkiye'yi yurt dışında temsil ederken madalya kazanmanın güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hedefim 2020'deki Yaz Olimpiyatları'na gitmek. Orada da iyi dereceler elde etmek istiyorum. Bunun için çalışmaya devam edeceğim. Ancak destek gerekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'den bana sahip çıkmalarını istiyorum."

Spor yapan tüm engellilere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizen Öztürk, spor yapmayan engellilerin de kendisini örnek alarak, başarabileceklerine inanmalarını istedi.

“Bazen günde 8 defa okula gidip gelmek zorunda kalıyordum”

Anne Ayşe Öztürk de dört çocuğunun en küçüğü olan Faruk'un iki aylıkken geçirdiği ameliyat sonucu felç kaldığını aktararak, birçok doktora götürmelerine rağmen oğlunun tedavi edilemediğini söyledi.

Okul çağı gelince oğlunu sırtında taşıyarak okula götürmeye başladığını anlatan Öztürk, "Bazen günde 8 defa okula gidip gelmek zorunda kalıyordum. Yeter ki çocuğum yerde kalmasın, üzülmesin istedim. Üç sene sırtımda okula getirip götürdükten sonra tekerlekli sandalye aldık" diye konuştu.

Anne Öztürk, başarılarından dolayı gurur duyduğu çocuğunun iyi yerlere gelmesini beklediğini kaydetti.

“Çok emek verdik”

Antrenör Ekrem Celil ise Faruk Öztürk'ü okulda teneffüs saatinde görerek yanına gittiğini ifade ederek, "Seni halterci yapalım" teklifinde bulunduğunu belirtti.

Faruk Öztürk'ün de teklifi kabul etmesiyle antrenmanlara başladıklarını anlatan Ekrem Celil, şu ifadeleri kullandı:

"Antalya'da bu zamana kadar bedensel engelli halterci hiç yoktu. İlk defa böyle bir başarı geldi. Bir anda da Avrupa ikincisi olmadı. Çok emek verdik. Ailesi de Faruk'u destekliyor. Faruk'un hedefi 2020 Yaz Olimpiyatları. Ama bu tek başına olacak bir iş değil. Bu bir ekip işi. Belediye başkanlarımızın bu sporculara sahip çıkmasını istiyorum."