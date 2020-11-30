Kızına kitapla şiddet uygulayan anneye dava!

İstanbul'da kızına kitapla şiddet uygulayan anneye kitabı silah olarak değerlendiren savcı, basit yaralama suçundan dava açtı.

Annesi ile birlikte yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi kızının ders çalışması için uyarılarına tepki vermediğini söyleyen anne, kitapla kızına vurdu. M.E annesinin şiddetini savcılığa bildirdi.

Sabah gazetesinin haberine göre; savcılık tarafından alınan ifadede anne, ders çalışmasını çok istediğini, sürekli olarak kızını teşvik etmeye çalıştığını, kızının ders çalışmadığını görünce sinirlenerek kitapla vurduğunu dile getirdi.



Savcılık yürütülen soruşturmayı tamamladı ve ders kitabını silah olarak saydı. Anne B.A. hakkında basit yaralama suçundan dava açıldı.