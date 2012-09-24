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Annesi kaza yaptı biber gazıyla 'sakinleştirildi'

Yaralı annesini görmek istediğini söyleyerek taşkınlık yapan Zengin'i sakinleştiremeyen polis, biber gazı kullanarak bu kişiyi gözaltına aldı

24 Eylül 2012 17:04

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında annesinin yaralandığını öğrenen genç, olay yerinde polisle tartışınca biber gazı sıkılarak gözaltına alındı.
 
D-100 karayolu İstanbul yönünde seyir halindeki Emine Kula yönetimindeki otomobil, Gölköy Kavşağı'nda Cemal Zengin idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Hacer Zengin, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne ve babasının kaza yaptığını öğrenmesi üzerine olay yerine gelen Aycan Zengin, aracıyla polis ekiplerinin güvenlik amacıyla yola koyduğu dubaların arasından geçerek kaza yerine girdi.

Zengin, uyarılara rağmen olay yerinden ayrılmaması üzerine kendisinden ehliyet ve ruhsat isteyen polis ekipleriyle tartışmaya başladı. Yaralı annesini görmek istediğini söyleyerek taşkınlık yapan Zengin'i sakinleştiremeyen polis, biber gazı kullanarak bu kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada, hastanedeki tedavisi süren Hacer Zengin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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