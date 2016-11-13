Annesi, İstanbul Maratonu’nda Ali İsmail Korkmaz için koştu

Vodafone 38. İstanbul Maratonu'na Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi de katıldı. Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz ve ağabeyi Gürkan Korkmaz, Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın (ALİKEV) ‘Düşlere ses ver' kampanyasına destek veren çok sayıda kişiyle birlikte koştu. Grupla koşanlar arasında CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da vardı. Grup koşu sırasında sık sık ‘Düşlere ses ver' ve ‘Ali İsmail Korkmaz' sloganları attı.

Anne Emel Korkmaz, ‘Neden Koşuyorum' başlıklı yazısında ALİKEV'in yürüttüğü kampanyayı şu sözlerle anlatmıştı:

“Neden koşuyorum"

"Ben neden mi koşuyorum? ALİKEV için… ALİKEV, Ali İsmail Korkmaz adına, o’nun hayallerini yaşatmak, gerçekleştirmek adına kurduğumuz vakıf… Bizler, o’nun ailesi olarak o’nun kısacık yaşamında gerçekleştirmeye çalıştığı hayallerinin, düşlerinin peşine düşmek için bu vakfı kurduk.

Ali İsmail kısacık yaşamında o kadar çok şey yaptı ki… Küçüktü ama bir sürü çocuğa kitap okuttu; aralarından en iyi özet çıkarana hediyeler aldı. Köy okullarına kitap götürdü. Hep derdi ki, “Köyde okuyan çocuklar ne kadar eğitim alabiliyorlar ki? Onlara kitap götürmeliyim.”

Engellilere çuvallarca şişe kapağı topladı. Defalarca huzur evine gitti…

Biz çocuklarımızı sevgiyle iyilikle büyüttük. İşte benim Ali İsmail’im bu kadar sevgiyle, insanlıkla dolu bir çocuktu. Şimdi ben o’nun düşlerini gerçeğe dönüştürmek için, vakfımızı yaşatmak, onlarca çocuğa, gence imkanlar yaratmak için koşuyorum ve sizlerin de bağış katkılarıyla kampanya hedeflerimizi gerçekleştirip amacımıza ulaşacağımıza inanıyorum. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.”