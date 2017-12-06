Annesi harçlık vermeyince falezlerden atlamak istedi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, kendisine harçlık vermeyen annesiyle tartışıp, falezlere çıkarak intihara kalkışan 24 yaşındaki Burhan G.\'yi polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından faydalanıp bulunduğu yerden aldı.

Muratpaşa ilçesinde ailesiyle oturan Burhan G., kendisine harçlık vermeyen annesi Ayşe G. ile tartıştıktan sonra evden ayrıldı. Bir süre kent merkezindeki Karaalioğlu Parkı\'nda oturan Gökteke, saat 20.00 sıralarında alkol alıp, 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denizi seyretti. Burhan G.\'nin intihar edeceğinden şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören Burhan G. falezlerin kenarına iyice yaklaşıp annesini son bir kere görmek istediğini, helallik aldıktan sonra atlayacağını söyledi. Polis ekipleri, ikna çabaları sonuç vermeyince Ayşe G.\'yi olay yerine çağırdı. Kısa süre sonra gelen Ayşe G., oğlunu sakinleştirmek için çaba harcadı. Bu sırada polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlandıkları Burhan G.\'yi, kıyafetlerinden yakalayarak falezlerin kenarından çekti. Güvenli bir bölgeye götürülen Burhan G.\'ye sağlık görevlileri müdahale etti.

Burhan G. ve annesi ayşe G., daha sonra polis merkezine götürüldü.

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