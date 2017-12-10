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Annesi gidince evi yakmak istedi

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde psikolojik sorunları olan Tuncay E

10 Aralık 2017 14:59

Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya),(DHA)- SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde psikolojik sorunları olan Tuncay E. (30), annesi evden gidence benzin dolu bidonlarla çatıya çıkarak evi yakmak istedi. Benzini evin çatısına döken, tehditler savuran Tuncay E., annesi gelince inerek, herkesten özür dileyip, polislerin elini öpmek istedi.
Olay saat 02.00 sıralarında, Erenler Bağlar Mahallesi 7002 Sokak\'ta meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası olan Tuncay E., annesi yaşadıkları evden ayrılınca çılgına döndü. Gece saatlerinde benzin dolu bidonlarla 2 katlı evin çatısına çıkan Tuncay E., kendi evleri ve yan taraftaki evlerin üzerine benzin döktü. Gelen 112 Acil, polis ve itfaiye ekipleri yaşanabileceklere karşı ekipmanları hazır bekledi. Aşırı alkollü olduğu için ayakta durmakta zorlanan Tuncay E., kendi çatıları ve yan evin çatısında gezerek benzin döktü. Annesi geldiğinde sorunun çözüleceğini söyleyen Tuncay E., kendisini bekleyen ekipleri ölümle tehdit ederek, \"Mahalleyi yakacağım. Göreceğiz Adapazarı itfaiyesini söndürebiliyor mu? 150\'den fazla mermim var. Buradan ateş açsam hepinizi indiririm\" diye konuştu.
Benzin döktüğü yan binanın çatısını ateşe veren Tuncay E., yükselen alevleri kendi söndürdü. Olay yerine gelen polis müdürünün ikna çabalarına, \"Mermi saçarım gelmeyin\" diye cevap veren Tuncay E., \"Ben karakola gitmiyorum. Ailemi bekliyorum. Alkollüyüm mermi saçarım\" dedi.
İddiaya göre oğlu aşırı alkol aldığı için evi terk eden anne yaklaşık 3 saat sonra eve gelince Tuncay E. aşağıya inerek polise teslim oldu. Olay yerinde oğlunu görünce fenalaşan anne ambulansla hastaneye kaldırılırken, herkesten özür dileyen ve polis ekiplerinin elini öpmek isteyen Tuncay E. karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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