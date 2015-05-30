Babası tarafından annesi katledilen 8 yaşındaki çocuk, mahkemede tanık olarak dinlenilecek!

Ümraniye'de, tartıştığı eşi 2 çocuk annesi Hülya Çadırcı'yı (28) sokak ortasında 5 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Gökhan Çadırcı'nın avukatı, öldürülen kadının iffetine dair iddialarda bulunarak, çiftin 8 yaşındaki kız çocuğunun mahkemede tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme de bu talebi kabul ederek, annesi öldürülen ve velayeti babalarının akrabalarına verilen 8 yaşındaki çocuğun bir sonraki celsede tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

Milliyet'ten Esra Alus'un haberine göre, öldürülen Hülya Çadırcı'nın ailesinin avukatları Şener Talay ve İbrahim Ayyıldız yasalara göre psikolog ve pedagog denetimi olmaksızın çocukların mahkemede beyanının alınamayacağına vurgu yaparak mahkemenin kararını eleştirdi.

Akıl sağlığı raporu

Hülya Çadırcı'nın öldürülmesine ilişkin davanın 4. celsesi önceki gün Anadolu Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu koca Gökhan Çadırcı'nın avukatı Murat Karayılan, duruşmada soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunarak, müvekkilinin akıl sağlığının araştırılmasını istedi. Öldürme eyleminden 3 ay önce müvekkilinin intihar girişiminde bulunduğunu ardından da psikolojik tedavi gördüğünü kaydeden Karayılan, "Akıl sağlığı yönünden rapor aldırılmasını talep ediyorum. Eşi Hülya ile evliliklerinde cinsel münasebetleri kalmamıştır. Olay günü müvekkilim eşinin çantasında Viagra ve doğum kontrol hapı bulmuştur. Daha önce de korunmak için spiral taktırmış bir kadın hamile kalabilir mi? Araştırılmasını istiyoruz. Evlilik içinde yaşananlara tanık olan çocuk tanık olarak dinlenmeli" dedi.

Mahkeme sanığın ne zaman hastanede yattığının tespitine dair tedavi dosyalarının mahkemeye gönderilmesine ve gelen cevaplar doğrultusunda sanığın uzman hekime sevki ile akıl sağlığı konusunda ön rapor alınması yönünde ara karar düzenledi. Mahkeme ayrıca, Çadırcı çiftinin 8 yaşındaki kızlarının da bir sonraki duruşmada tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

'Karar yerinde değil'

Hülya Çadırcı'nın ailesinin avukatlarından İbrahim Ayyıldız ise mahkemenin bu talebi kabul etmesini şöyle eleştirdi:

"Dosya kapsamında tüm tanıklar dinlendi. Çocuğun dinlenmesinin davaya bir katkısı yok. Usul yasalarımıza göre psikologsuz ve pedagogsuz çocuğun mahkemede dinlenmesine de imkan yok. Bu konuda ara kararda bir madde olmadığını da gördük. Savcı mütalaasını verdi. Çocukların velayeti olayın ardından babalarının ailesine verildi. 4 yaşındaki kız Erzurum'a tanık olarak dinlenmesine karar verilen 8 yaşındaki kız ise İstanbul'daki amcasının yanında kalıyor. Bizim tahminimiz 8 yaşındaki çocuğa 'Annen sana ve kardeşine karşı ilgili miydi?' 'Baban ve annen tartışır mıydı?' şeklinde sorular sorulacak. Bunun dışında çocuğu etkileyebilecek sorular yöneltilmesine de izin vermeyeceğiz."

'Psikolojisi etkilenir'

Davada çiftin 8 yaşındaki kızlarının tanık olarak dinlenmesine yönelik uzmanların görüşleri ise şöyle:

- Avukat Oya Aslan: "10 yaşına kadar çocukların yaptıklarını algılama selayetinden uzak olmaları nedeniyle haklarında cezai yönden hüküm dahi uygulanamaz. Durum bu iken mahkemenin 8 yaşındaki bir çocuğun tanıklığına başvurması talebini kabul etmesini anlamlandırmak mümkün değil. Ataerkil bakış açısı nedeniyle hakimler kendi fikriyatlarına dayanak arıyorlar. Diyelim ki kadın kocasını aldattı. Peki bu onun öldürüldüğü gerçeğini değiştirir mi? Adam öldürmenin cezası bellidir. Öldürme eylemi hiçbir tahrikin konusu olamaz."

- Klinik psikolog Gülten Demirdöven: "Hukuki süreçte çocukların tanık olarak dinlenmesi kararına karşı hiçbir şey yapamıyoruz. Zaten bir travma yaşamış olan çocuğun duruşmada psikolojisi elbette etkilenecektir. Çünkü mahkeme aynı travmayı tekrar ona yaşatır. Türk hukukunda maalesef taciz edilene 'Seni nasıl taciz etti' sorusu pisikolog ve pedagog yanında mahkemede soruluyor."

'Uzman kişi eşlik etmeli'

- CMK'nın 236'ncı maddesinde çocukların ne şekilde mahkemede dinlenebileceği ise 3. fıkrada şöyle anlatılıyor:

"Mağdur çocukların veya işlenen suçun etkisiyle psikolojisi bozulmuş olan diğer mağdurun tanık olarak dinlenmesi sırasında psikoloji, psikiyatri, tıp veya eğitim alanında uzman bir kişi bulundurulur. Bunlar hakkında bilirkişilere ilişkin hükümler uygulanır."