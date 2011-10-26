Annesi Azra'yı tükürüğüyle beslemiş



T24 - Erciş'te, 2 hafta önce dünyaya gelen Azra, 5 katlı apartmanın enkazından 45.5 saat sonra sağ çıkarıldı. Bebeği, küçük bir delikten uzatan annesi de kurtarıldı.





Van'da pazar günü yaşanan depremin acıları her geçen gün büyürken yaşanan az sayıdaki mucize yüzleri biraz da olsa güldürüyor.



Son olarak dün 13.45'te, depremden 45.5 saat sonra tüm dünya ajanslarının da flaş gelişme olarak duyurduğu büyük bir mucize gerçekleşti. 14 günlük Azra bebek, altında kaldığı enkazdan, yaklaşık 2 gün sonra sapasağlam çıkarıldı. Annesi Semiha da 1 saat 40 dakika sonra kurtarıldı.







Annesi kendisini siper etti







Sivaslı Semiha-Sinan Karaduman çifti, Van-Erciş'de yaşayan babaanne ve dedesini ziyarete gitmişti. Dedesi Ahmet Karaduman burada uzman çocuk doktoru olarak yaşıyordu. Amaçları bebeği onun yanında dünyaya getirmekti. Ve Azra bebek 2 hafta evvel dünyaya geldi. Ancak pazar günü yaşanan büyük sarsıntı aileyi de vurdu.





Van Yolu Caddesi'deki 5 katlı apartmanın ikinci katında yaşayan dede Ahmet Karaduman, sarsıntı sırasında camdan atlayarak kurtuldu. Ancak içeride torunu Azra, gelini, oğlu ve eşi Gül Saadet Karaduman kaldı. İzmir İl Savunma Kurtarma Ekibi'nin çabaları sonucunda anne Semiha ile kızı Azra'ya ulaşıldı. Anne minik kızının üzerine kapanmış ve ezilmesini engellemişti.



Ekibin açtığı minik delikten ise sadece Azra çıkabilecekti. Anneden 14 günlük bebeği uzatması istendi. Bundan sonra yaşananları, ekibin üyesi Kadir Dilek anlattı: "Azra bebeğe ulaştığımda annesinin kucağındaydı. Ancak bebeği çıkartacak kadar bir boşluk vardı. Annesine bebeği uzatmasını söyledim. Kucağından aldık.





Çok mutluyum." Sahra Hastanesi'ne götürülen Azra bebeğin aç ve susuz kalmasına karşın sağlıklı olduğu belirlendi. 1 saat 40 dakika sonra, mucizenin ikinci perdesi de yaşandı. Ekipler, açtıkları deliği büyüterek bu kez anne Semiha'yı kurtarmayı başardı. Alkışlar arasında enkazdan çıkarılan Semiha Karaduman, ambulansa konularak kızının yanına, Sahra Hastanesi'ne götürüldü.



Babaanne Gül Saadet Karaduman da Azra'dan bir süre sonra sağ olarak çıkarıldı. Baba Sinan Karaduman'ın yaşayıp yaşamadığı ise belli değil. Azra bebek ve annenin, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi. Azra bebek Doktor Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eıitim Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Annesi ise Dış Kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görecek.







Tükürüğümle besledim





Anne Karaduman deprem sırasında yaşadıklarını aa muhabirine şöyle anlattı: Enkaz altında hiçbir şey yiyemediğimiz için sütüm de kurudu. Sütüm kuruyunca bebeğimi tükürüğümle besledim. Çünkü açtı ve ateşi çıkmıştı. Biz açlığa dayanabiliyorduk. Onun öyle bir duru- mu yoktu. Tükürüğümle onu hayatta tut- maya çalıştım.









