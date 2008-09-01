Annenin son sarılışı fayda etmedi

Çin'in Sichuan eyaletinde hafta sonunda meydana gelen depremde can kaybı 32'ye yükseldi, onbinlerce ev kullanılamaz hale geldi.



Yeni Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, cumartesi günü meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde Sichuan'da 27, komşu eyalet Yunnan'da 5 kişi hayatını kaybetti. Haberde 467 kişinin yaralandığı depremde, 258 bin evin yıkıldığı, köprü ve barajlarda hasar olduğu belirtildi. Sichuan eyaletinden bir sismoloji yetkilisi de depremin ardından 300 civarında artçı şok meydana geldiğini açıkladı.



Yaklaşık 152 bin kişinin tahliye edildiği, yardım çalışmalarının sürdüğü deprem bölgesine çadır dahil çok sayıda yardım malzemesi ve gıda gönderildiği belirtildi. Sichuan'da, 12 Mayısta meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremdeyse yaklaşık 70 bin kişi yaşamını yitirmişti.



Bir anne ile küçük oğlunun cesetleri bu sabah enkaz altından çıkarıldı. 70 bin kişinin öldüğü 12 Mayıs depreminden kurtulmayı başaran kadın, bu kez bedeniyle korumaya çalıştığı oğlunu kurtaramadı. Anne ile oğulun bedenleri işte böyle birbirine sarılmış olarak bulundu.

