Annenin şok isteği: Bebeğimi cezaevine getirin

T24- Antalya'da geçen yıl kırtasiyeci eşi Kenan Özyiğit'i bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan öğretmen 43 yaşındaki Serap Özyiğit, “Kocam 14 aylık bebeğimi bir akrabasında saklıyor. Onu bana verin” dedi. Özyiğit, bir dönem nü resim yapmaya merak sardığını ve bu nedenle ailesinin kendisinin deli olduğunu iddia ettiğini de söyledi.
Boşandığı ilk eşinden 12 yaşında Canberk adında bir oğlu olan ve 3 yıl önce Bursa
'dan Antalya'ya tayini çıkan Güvenlik İlköğretim Okulu Teknoloji
öğretmeni Serap Özyiğit, görev yaptığı okulun karşısında kırtasiye dükkanı bulunan Kenan Özyiğit'e aşık oldu. Kendisi gibi eşinden ayrılmış olan 3 çocuk babası Kenan Özyiğit ile 2008 yılında evlenen Serap Özyiğit, bu evlilikten de 2009 yılının Mayıs ayında ‘Kenan Yiğitkan’ adını verdikleri bir bebek dünyaya getirdi.
Serap Özyiğit, kendisine ve ilk eşinden olan oğlu Canberk D.'ye şiddet uyguladığını iddia ettiği eşiyle sık sık tartışmaya başladı. 24 Eylül 2009 tarihinde Kenan Özyiğit'in, ilk eşinden olan oğlu Canberk D.'yi dövmeye başlaması üzerine Serap Özyiğit araya girdi. Eşinin önüne geçen Serap Özyiğit, oğluna “Kaç oğlum, canını kurtar. Karakola git” diye bağırdı. Canberk D. evden çıkıp, 500 metre uzaklıktaki polis merkezine giderek annesi için yardım istedi. Ancak polisler eve geldiğinde Kenan Özyiğit'i iki yerinden bıçaklanmış olarak buldu.
Tutuklanan Serap Özyiğit, 4 aylık bebeğiyle Antalya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Hastanedeki tedavisi bittikten sonra cezaevindeki eşini ziyaret eden Kenan Özyiğit, bebeğe kendisinin cezaevi koşullarından daha iyi bakabileceğini belirterek, her hafta ziyarete getireceğine söz vererek eşinden Kenan Yiğitcan Özyiğit'i aldı. Baba Özyiğit, Bursa'daki bir akrabasının yanına götürdü.
Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada eşini öldürmeye teşebbüsten ömürboyu hapis istemiyle yargılanan tutuklu Serap Özyiğit hazır bulundu. Duruşmaya katılan Kenan Özyiğit, eşinin psikolojik sorunları olduğunu ileri sürdü. Bu suçlamayı kabul etmeyen Serap Özyiğit, bir dönem nü resim yapmaya merak sardığını ve bu nedenle ailesinin kendisinin deli olduğunu iddia ettiğini de söyledi. Özyiğit, “Nü resim sanatı çalışmalarına katıldım. Böyle bir akıma kapıldığım için ailem benim bu davranışımı, davranış bozukluğu olarak algıladı” dedi.
14 aylık olan bebeğinin kendisine gösterilmediğinden yakınan Serap Özyiğit, önceki duruşmada söylediği, “Bebeğimin bana ihtiyacı var. Bebeğimin bana verilmesini istiyorum. Bebeğimin nerede ve ne şartlarda yaşadığını bilmiyorum. Bana verilmez ise devlete verilsin” sözlerini tekrarladı