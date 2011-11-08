'Annemiz bir kahraman'

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'Keşke engelleyebilseydim'

Hatice Belgin'in çocukları Habertürk'e konuştu.Ceylan B., “Ben ilk defa annesiz bir bayram geçiriyorum. Yaralarımdan dolayı zaten doğru dürüst yürüyemiyorum. Annemin mezarına şu ana kadar 2 defa gittim. Yaralarımdan dolayı anneminmezar taşını öpemeden geri döndüm. Kardeşim Veysel de yoğun bakımda tedavi görüyor. Durumu kötü ve onsuz da ilk defa bir bayram geçiriyorum. Normalde her bayram sabahı birlikte kalkar, gıcır gıcır elbiseler giyinirdik. Annemiz saçlarımızı yapardı, parfümümüzü sıkardı ve bizi tertemiz yapardı. Diğer bayramlarda kardeşlerimle birlikte gezer şeker toplardık, arkadaşlarımızla oyunlar oynardık. Bu bizim için kara bir bayramdır. Herkes çok üzülüyor, ben bunların üzülmesini anlamıyorum. Ben üzülmüyorum, çünkü benimannem hemkahraman, hemde şehittir. Şehit olmak herkese kısmet olmaz. Hiç kimse üzülmesin, herkes kardeşim Veysel’in iyileşmesi için dua etsin. Eğer kardeşimbeni bırakırsa, işte o zaman çok üzülürüm. Annemin şehit olduğu için onun ölümüne fazla üzülmüyorum, ama kardeşime çok üzülüyorum. Çünkü o daha çok küçük, o daha hayatı doyasıya tatmadı, sevdikleriyle doya doya yaşayamadı. Kardeşimannesiz kaldı ama ben ona hayatı daha çok sevdireceğim. Hayatı ona doya doya yaşattıracağım” dedi.Patlamada yaralanan kardeşi Hazal’ın psikolojisinin bozulduğunu anlatan Ceylan B., “KardeşimHazal’la yan yanayız, onunla yaşanan olayı hiç konuşmuyoruz. Kardeşimin psikolojisi bozuk ve daha fazla bozulmasını istemediğimiçin de o olayı hiç konuşmuyoruz. Haberleri izleyemiyoruz. Yaralarımher geçen gün daha iyiye gidiyor, ama kardeşimin durumu daha kötü. Geceleri uyuyamıyorum, gözlerimi kapatınca o olay aklıma geliyor. Keşke o olay hiç yaşanmasaydı, keşke anneme engel olabilseydim. Arkadaşlarımı, okulumu özlüyorum. Bir an önce iyileşip okuluma gitmek, istiyorum” diye konuştu.