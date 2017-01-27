'Annemin gaz odasına gönderilişini izledim'

2. Dünya Savaşı'nın 'ölüm kampı' Auschwitz-Birkenau'nun Sovyet birliklerince kurtarılmasının üzerinden 72 yıl geçti.

Polonya'daki Nazi toplama kampına gönderilen, büyük çoğunluğu Yahudi 1.3 milyon kişinin 1.1 milyonu, burada hayatını kaybetti.

Kurtulabilen az sayıda kişiden biri de Frank Bright'tı.

Şu an 88 yaşında olan Bright, savaş sırasında ailesiyle Berlin'deki evlerini terk etmek zorunda kalmış, kaçışları 1944 Ekim'inde Auschwitz toplama kampında sonlanmıştı.

Esir olarak çalıştırılan Bright'ın annesi ve babası ise gaz odalarına gönderilmekten kurtarılamadı.

Şimdi İngiltere'de yaşayan Bright, okulları ziyaret ediyor ve gelecek kuşakların geçmişteki hataları tekrar etmemesi ümidiyle öğrencilere 'dünyadaki cehennemde' yaşadıklarını anlatıyor.