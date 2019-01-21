"Anneme 'Kendi isteğiyle görüşe çıkmadı' diye kağıt imzalatılmış" diyen Leyla Güven'in kızı: El insaf, çok istediği halde çıkamamış olmalı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven, bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde, “Abdullah Öcalan’a dönük tecridi protesto etmek için” başladığını duyurduğu açlık grevi eylemi 75. gününde.

Güven'in kızı Sabiha Temizkan, sağlık durumu gittikçe kötüleşen ve sıvı alımında da zorluk çeken annesinin ilk kez kendisiyle görüşmeye gelemediğini söyledi. Temizkan, sağlık sorunları nedeniyle görüşe gelemeyen annesine “Kendi isteğiyle görüşe çıkmadı” diye kağıt imzalattıldığını ifade etti.

Temizkan, sosyal medya hesabı Twitter'da "Annem yahu! El insaf! Çok istediği halde çıkamamış olmalı. Bugün 75 gündür aç! Leyla Güveni Yaşatalım Annemin hapis deği, Meclis’te olması gerekiyor " mesajını paylaştı.

Temizkan'ın twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



