'Annem erkek çocuk doğurabilmek için öldü'

T24

"Doktorlar artık hamile kalma demişti"

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda bir konuşma yapan AKP Ağrı Milletvekili Fatma Salman Kotan alt komisyonun kuruluşuyla ilgili bilgi verdi. Kendisinin Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna dilekçe vererek, ''Doğan çocuğun cinsiyetinden dolayı kadın üzerinde oluşturulan psikolojik şiddet, başlık parası, berdel, süt parası, geleneksel evlilikler'' konusuyla ilgili çalışma yapılmasını istediğini belirten Kotan, ''Çünkü ben de annemi erkek çocuk isteği için kaybetmiştim ve bu dilekçeyi Meclise verdiğim gecede çok duygusal anlar yaşadım'' diye konuştu.Ağrı Milletvekili Kotan, 2 kızı bulunan annesinin doktorların bir daha çocuk yapmamasını önerdiği halde üçüncü çocuğun erkek olması için hamile kaldığını ve bunun sonucunda hayatını kaybettiğini belirterek; ''Bunun acısını hep yaşadım ve şunu gördüm; 40 yaşına geldiği halde bunun acısını hala yaşayan anneler ve çocuklar var. Bunlar maalesef hala değişmiyor'' dedi.''Belki çıkartacağımız kanunlar, düzenlemeler, uygulamalar yasal zeminde yeterli olacak'' diyen Kotan, ancak uygulamada hala istenen düzeyde olamayacağına değindi.Fatma Salman Kotan, ''Umarım bundan sonra insanlar benim gibi annelerini kaybetmeyecek'' derken oldukça duygulandı. Kotan, bu sırada gözyaşlarını tutamadı ve konuşmakta zorlandı.