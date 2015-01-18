T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Annelik kariyer değil tercihtir, karar kadınlara aittir'

İzmir'de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun düzenlediği eyleme çok sayıda vatandaş destek verdi

18 Ocak 2015 12:38

İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 'Annelik kariyer değil tercihtir, karar kadınlara aittir' sloganıyla düzenlediği eylemde, 'Grup Melodika'nın söylediği şarkılarla coştu.

DHA'da yer alan habere göre, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan eyleme çok sayıda vatandaş da katılıp destek verdi. 

 

'Hükümet adeta suçlular kurulu gibi işliyor' 

 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü Sanem Deniz Kural, “Bir ülke düşünün ki Cumhurbaşkanı, 'Kadın erkek eşit değildir' diyor. Sağlık Bakanı, 'Annelik tartışılmaz kariyerdir' diyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, 'Çocukları büyütünce de eğitime başlayabiliriz' diyor. Başbakan, 'Çeyiz parası vereceğiz, annelik askerliktir' diye açıklamalar yapıyor. Hükümet adeta suçlular kurulu gibi işliyor. Kadınların şimdiye kadar güç bela, nice mücadeleler sonucu elde ettiği haklarını bir çırpıda geri çekmeye, kadını yok saymaya, eve kapatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Teşvikler açık ve ortada. Nüfus artmalı, ucuz işgücü olmalı diye gözden çıkarılan, yaşları kaç olursa olsun kadınlar. Yaşam hakkı da, karar hakkı da kadınların. Anneliği ve kariyeri karıştıranlara karşı çıkıyoruz" dedi. 

 

'Karanlığa doğru emin adımlarla ilerleyen kadın düşmanlarını karanlığın en dibine gömeceğiz' 

 

Türkiye'de kadınların her gün öldürüldüğünü de hatırlatan Kural şunları söyledi: 

“Kadın-erkek eşitliğinde dünyada son sıralara yakın, kadın işsizliğinde Avrupa lideriyiz. Ailenin Korunması paketinin bu koşullar altında sonucu kadınlar için neredeyse ev hapsi ve şiddetin tüm biçimlerinde artış olacaktır. Kabul etmiyoruz. AKP'nin tüm bu gerici ve kadın düşmanı açıklamalarını bertaraf edeceğiz. Anneliği ve kariyeri karşılaştıranların karşısında biz kadınlar dayanışma içerisinde birlikte hareket edeceğiz. İşte, okulda, evde kendi hayatımıza dair kararları biz vereceğiz. Biz kadınlar korkmuyoruz. Karanlığa doğru emin adımlarla ilerleyen kadın düşmanlarını karanlığın en dibine gömeceğiz."

Basın açıklamasının ardından, beş kadından oluşan Grup Melodika, 'Namus belasına' şarkısını söyleyip, kadınları coşturdu. Grubun söylediği şarkılara, yoldan geçen kadınlı erkekli vatandaşlar da durup eşlik etti.

ETİKETLER

kadın cinayetlerikadın cinayetlerini durduracağızizmirkadın erkek eşitliğisanem deniz kuralgrup melodikanamus belası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24