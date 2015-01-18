İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 'Annelik kariyer değil tercihtir, karar kadınlara aittir' sloganıyla düzenlediği eylemde, 'Grup Melodika'nın söylediği şarkılarla coştu.

DHA'da yer alan habere göre, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan eyleme çok sayıda vatandaş da katılıp destek verdi.

'Hükümet adeta suçlular kurulu gibi işliyor'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sözcüsü Sanem Deniz Kural, “Bir ülke düşünün ki Cumhurbaşkanı, 'Kadın erkek eşit değildir' diyor. Sağlık Bakanı, 'Annelik tartışılmaz kariyerdir' diyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, 'Çocukları büyütünce de eğitime başlayabiliriz' diyor. Başbakan, 'Çeyiz parası vereceğiz, annelik askerliktir' diye açıklamalar yapıyor. Hükümet adeta suçlular kurulu gibi işliyor. Kadınların şimdiye kadar güç bela, nice mücadeleler sonucu elde ettiği haklarını bir çırpıda geri çekmeye, kadını yok saymaya, eve kapatmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Teşvikler açık ve ortada. Nüfus artmalı, ucuz işgücü olmalı diye gözden çıkarılan, yaşları kaç olursa olsun kadınlar. Yaşam hakkı da, karar hakkı da kadınların. Anneliği ve kariyeri karıştıranlara karşı çıkıyoruz" dedi.

'Karanlığa doğru emin adımlarla ilerleyen kadın düşmanlarını karanlığın en dibine gömeceğiz'

Türkiye'de kadınların her gün öldürüldüğünü de hatırlatan Kural şunları söyledi:



“Kadın-erkek eşitliğinde dünyada son sıralara yakın, kadın işsizliğinde Avrupa lideriyiz. Ailenin Korunması paketinin bu koşullar altında sonucu kadınlar için neredeyse ev hapsi ve şiddetin tüm biçimlerinde artış olacaktır. Kabul etmiyoruz. AKP'nin tüm bu gerici ve kadın düşmanı açıklamalarını bertaraf edeceğiz. Anneliği ve kariyeri karşılaştıranların karşısında biz kadınlar dayanışma içerisinde birlikte hareket edeceğiz. İşte, okulda, evde kendi hayatımıza dair kararları biz vereceğiz. Biz kadınlar korkmuyoruz. Karanlığa doğru emin adımlarla ilerleyen kadın düşmanlarını karanlığın en dibine gömeceğiz."



Basın açıklamasının ardından, beş kadından oluşan Grup Melodika, 'Namus belasına' şarkısını söyleyip, kadınları coşturdu. Grubun söylediği şarkılara, yoldan geçen kadınlı erkekli vatandaşlar da durup eşlik etti.