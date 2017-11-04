Anneleri zehirlenen yavrular sahiplenildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE merkeze bağlı Işıklar Köyü\'nün Dört Yol Mahallesi\'nde, zehirli tavuk etiyle telef edilen 4 köpeğin 11 yavrusundan 7\'si hayvanseverler tarafından sahiplenildi.

Geçen salı günü görülen hayvan katliamı vicdanları yaralarken, anneleri ölünce ortada kalan yavru köpeklere hayvanseverler kucak açtı. Marangoz Mesut Manyas\'ın işyerinin bahçesinde baktığı 4 sokak köpeği, tavuk etlerine karıştırılan zehirle katledilmişti. Yine Manyas\'ın zehirlenerek öldürülen Lucy isimli köpeğinin 15 gün içinde doğum yapacağı ortaya çıkmıştı. Ölen köpeklerin yavruları ise annesiz kaldı.

Medyadaki haberleri okuyan hayvanseveler, köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilere tepki gösterirken, geride kalan yavruları ise sahipsiz bırakmadı. Farklı kentlerden birçok kişi, marangoz Manyas\'a telefonla ulaşarak yavruları sahiplenip, bakmak istediğini söyledi. Anneleri zehirlenerek öldürülen yavrulardan 7\'si hayvanseverler tarafından sahiplenilerek, sıcak bir yuvaya kavuştu. Manyas, şu an için elinde sadece 4 yavru kaldığını, bu yavruları sahiplenmek isteyenlerinde elini çabuk tutması gerektiğini söyledi.

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