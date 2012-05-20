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Ekonomi

Annelere en favori hediye çiçek oldu

BKM verilerine göre, Anneler Günü alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı 11-13 Mayıs tarihleri arasında, yaklaşık 16 milyon adet kartlı işlem gerçekleştirildi.

20 Mayıs 2012 07:32

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, Anneler Günü alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı 11-13 Mayıs tarihleri arasında, yaklaşık 16 milyon adet kartlı işlem gerçekleştirildi. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 12.3 milyon adet düzeyindeydi

Milliyet'in haberine göre, bu yıl Anneler Günü’nün favori hediyesi internetten adrese teslim çiçekler oldu. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Anneler Günü’nde yapılan harcamalara ilişkin kredi kartı kullanım verilerini açıkladı.
 
Verilere göre, Anneler Günü alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı 11-13 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 16 milyon adet kartlı işlem gerçekleştirildi. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 12.3 milyon düzeyindeydi. E-ticaret işlemlerine bakıldığında ise geçen yıl 1.4 milyon adet alışveriş yapılan internet sitelerinden bu yıl 1.9 milyon alışveriş gerçekleştirildi.

 

Sevgililer Günü’nü yakalayamadı

 

Geçen yıl Anneler Günü’nde yapılan internet üzerindeki alışverişler, Sevgililer Günü’nü geride bırakarak yılın en yüksek işlem adedi ile rekor kırılmıştı.

Bu yıl tablonun değiştiği gözlenen verilerde, Sevgililer Günü ve öncesindeki 2 gün boyunca yapılan alışveriş 2.2 milyon adetle, Anneler Günü’nde ve öncesindeki günlerde yapılan 1.9 milyon adet e-ticaret işlem sayısını geride bıraktı.

 

Sanal kuyumcudan alışveriş

 

Verilere göre, Anneler Günü ve öncesindeki 2 günde, sanal kuyumculardan 7 binin üzerinde alışveriş yapılarak Sevgililer Günü’ndeki yaklaşık 6 bin 700 adet alışverişin üzerine çıkıldı.

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