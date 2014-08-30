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Spor

Anneler: Toplara kafa vurmak yasaklansın!

ABD'li bir grup genç futbolcu annesi bir araya gelerek FIFA hakkında çocukların sağlıklarını riske ettiği gerekçesiyle dava açtı

30 Ağustos 2014 15:15

ABD'li bir grup genç futbolcu annesi, çocuklarının sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle toplara kafa vurulmasını yasaklanması için FIFA'ya dava açtı.

ABD'li bir grup genç futbolcu annesi bir araya gelerek FIFA hakkında çocukların sağlıklarını riske ettiği gerekçesiyle dava açtı.

Sabah’ta yer alan habere göre, anneler, FIFA'yı "umursamaz" olarak tanımlarken, para istemediklerini ancak futbolcuların kafa sarsıntılarını engellemek için topu kafalarıyla oynaması konusunda bazı kısıtlamaların getirilmesini talep etti.

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