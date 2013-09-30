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Anneler ölü çocukları için yürüdü

Antakya'da, Gezi Parkı protestoları ve devamındaki eylemlerde hayatını kaybeden gençler için anneleri ve yakınlarının katıldığı bir yürüyüş düzenlendi

30 Eylül 2013 00:37

 

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, 'Anneler Çocukları İçin Yürüyor' adıyla, Gezi Parkı protestoları ve devamındaki eylemlerde hayatını kaybeden gençler için anneleri ve yakınlarının katıldığı bir yürüyüş düzenlendi.

Ramazan Çelik'in DHA'da yer alan haberine göre Uğur Mumcu Meydanı'nda saat 17.00 sıralarında başlayan yürüyüş Armutlu Mahallesi boyunca sürerek Gündüz Caddesi başlangıcında sona erdi. Yürüyüşe katılan yaklaşık 2 bin kişi önce Abdullah Cömert'in hayatını kaybettiği yere, ardından da Ahmet Atakan'ın yaşamını yitirdiği caddeye gelerek karanfiller bıraktı. Grubun içinde Ahmet Atakan'ın annesi Emsal Atakan, Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ve Ethem Sarısülük'ün annesi Sayfi Sarısülük ile Lice 'deki olaylarda hayatını kaybeden Medeni Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım, çocuklarının fotoğraflarını ellerinde taşıdı.

Harekete geçen grup, Gündüz Caddesi girişinde oturma eylemi yaptı. Grubun oturduğu sırada bölgede güvenlik önlemi alan polise saldırmak isteyen gençleri başta Ahmet Atakan'ın babası Ali Atakan ve Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz olmak üzere mahallenin önde gelenleri sakinleştirdi. Daha sonra bir gerginlik yaşanmaması için grubun içinde yer alanlar, insan zinciri oluşturdu.

 

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