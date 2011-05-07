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Ekonomi

'ANNELER GÜNÜ'NE SERVET HARCANDI  ADANA (A.A)

07 Mayıs 2011 13:58

-'ANNELER GÜNÜ'NE SERVET HARCANDI  ADANA (A.A) - 07.05.2011 - Tüketiciler Birliği Yönetim Kurulu üyesi Cahide Pamuk, ''Anneler Günü'' için son beş yılda yaklaşık 2,6 milyar lira harcandığını belirtti. Pamuk, en yüce duygulardan olan anne sevgisinin Anneler Günü'ne odaklandırılarak, ''tüketim ayinine'' dönüştürülmesini eleştirdi.  Anneler Günü nedeniyle firmaların ''en güzel hediyenin kendilerinde olduğunu'' iddia etmeye başladıklarını belirtti. Pamuk, bu reklamlarda kullanılan dilin insanların bilinçaltına hükmederek anne sevgisini göstermenin tek yolunun ''tüketim yapılarak sağlanacağı'' şeklinde olduğunu ifade etti. Anne sevgisinin bir güne sığdırılamayacağını vurgulayan Pamuk, şunları kaydetti: ''Ancak, her kutsalı sömüren tüketim kültürü, bunu da ucuz reklamlara ve sınırsız kazanç sevdasına alet etmektedir. Günümüzde Anneler Günü dendiğinde, özellikle çocuklar başta olmak üzere, herkesin aklına kayda değer parasal karşılığı olan bir hediye almak gelmekte ve yılda sadece özel günlerde hatırlanması düşüncesi yerleşmektedir.'' Pamuk, Anneler Günü için 2006 yılında 356 milyon TL, 2007 yılında 429 milyon TL, 2008 yılında 528 milyon TL, 2009 yılında 590 milyon TL ve 2010 yılında 682 milyon TL olmak üzere son beş yılda 2 milyar 585 milyon lira kredi kartı ile harcama yapıldığının altını çizdi. Pamuk, ''Alışverişlerin borçlanma ile yapılması, milyonlarca kredi kartı borçlusunun ve haciz riski altında kişinin bulunduğu ülkemizde durumun vahametini artırıcı etki oluşturmaktadır. Bu nedenle alışverişe ve borçlanmaya teşvik edilen uygulama ekonomik gerçeklerimize de aykırıdır'' değerlendirmesinde bulundu.   

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