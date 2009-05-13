Anneler Günü’nde 590 milyon lira harcandı

Anneler Günü’nde Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana kuyumcularının cirosu Ankara ve İzmir'i geçti, İstanbul'a yaklaştı.



Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Anneler Gününde yapılan harcamalara ilişkin kredi kartı kullanım verilerini açıkladı.



Açıklanan verilere göre, Anneler Gününü kapsayan 9-11 Mayıs tarihleri arasında BKM takasında gerçekleştirilen işlem adedi 6 milyon 902 bin 935 olarak kaydedildi. Takas verilerine göre, bu işlemlerin tutarı geçtiğimiz yıla oranla yüzde 11,66 oranında artış gösterdi ve 590 milyon TL'ye ulaştı.



BKM verilerine göre, bu yıl Anneler Gününü kapsayan dönemde kuyumcularda yapılan harcamaların cirosu, bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında, yüzde 50;ye yakın artış olduğu gözlendi.



Aynı karşılaştırma kapsamında Anneler Günü için kredi kartı ile en çok işlem yapılan ikinci sektör ise bir önceki haftaya göre yüzde 19 oranında artış gösteren sağlık, bakım ve kozmetik ürünleri oldu.



Anneler Gününde Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana kuyumcularının cirosu Ankara ve İzmir;i geçti, İstanbul;a yaklaştı. Anneler Gününde kuyumcu cirosunun en yüksek olduğu 10 ilin başında ilk sırayı, yüzde 36;lık bir oran ile İstanbul aldı. Sıralamaya göre üçüncü, dördüncü ve beşinci sıralarda yer alan Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep;teki kuyumcuların ciroları toplamı, bu yıl ikinci sıradaki Ankara;yı geride bıraktı ve ilk sıradaki İstanbul;a yaklaştı.



Anneler Gününde kuyumcularda yapılan harcamalar listesinin ilk beş sırasını paylaşan İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Gaziantep;i sırasıyla, İzmir, Konya, Antalya, Kastamonu ve Kocaeli illeri izledi.

