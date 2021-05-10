Anneler Günü'nde annesini öldürdü!

Niğde'de 17 yaşındaki A.D., annesi Emel D.'yi ruhsatsız av tüfeğiyle vurarak öldürdü. A.D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Merkez Kiledere Beldesi'nde bir evde kavga ve silah sesleri duyanlar, jandarmaya haber verdi. Eve giden jandarma ekipleri, Emel D.'nin silahla vurulmuş benediyle karşılaştı. Emel D.'nin cesedi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Cinayetle ilgili araştırma yapan ekipler, Emel D.'yi, oğlu A.D.'nin ruhsatsız av tüfeğiyle öldürdüğünü belirledi. Ekipler, kısa süre sonra A.D.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. A.D., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Niğde’de, annesi Emel Demirtaş'ı ruhsatsız tüfekle öldürülen 17 yaşındaki A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baba S.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)