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Anneler, acının yıl dönümünde maden şehitlerinin mezarında (2)

ACILARI DAHA DA ARTTI Manisa'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4'üncü yıl dönümünde, şehitlik ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı

13 Mayıs 2018 14:49

ACILARI DAHA DA ARTTI
Manisa\'nın Soma ilçesinde, 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4\'üncü yıl dönümünde, şehitlik ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı. Faciada ölen madencilerden İbrahim Duman\'ın annesi Seher Duman, \"Ne hissedeyim? Hiçbir şey hissedemiyorum. Benim oğlum sağ olsaydı, ilk önce bana gelirdi. Çok acılıyım, çok buruğum.  Mekanları cennet olsun. Bu sene Anneler Günü\'nde acım daha da arttı. Çok şeyler söylemek istiyorum; ama sözcüklere boğazıma düğümleniyor\" dedi. Mezarlığa gelen annelerden Elmas Yıldırım ise \"Anneler Günü\'nü burada kutluyorum. Benim oğlum gelseydi bana, ben gelmeseydim onun yanına\" dedi.
3 çocuk annesi Fatma Ergöz de eşi Halil Ergöz adına dikilen madenci fenerinin başında gözyaşı döktü. Ergöz, çocuklarıyla kaldığını ve büyük acı yaşadığını söyledi. 

Taylan YILDIRIM-İlker KILIÇARSLAN-Şevket YILMAZ-Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)

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