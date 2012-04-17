Anneler 4+4+4'e tepkili: Tek başına servisten inmesini istemiyorum

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara



4+4+4 düzenlemesine tepkili anneler TBMM Dilekçe Komisyonu’nu başvuru yağmuruna tuttu. İlkokula başlama yaşını 5 ve 5,5’a indiren düzenlemeden geri adım atılması istendi. “İki aydır 4+4+4’ü konuşmaktan ve endişe etmekten yorulduk” diyen anneler, toplu ve bireysel dilekçelerin altına “Sesimizi lütfen duyun” diye yazdı.



"Tek başına servisten inmesini istemiyorum"



Dilekçe Komisyonu, küçük yaşta çocuklarını ilkokula başlatmak istemeyen annelerin dilekçelerini resmi işleme aldı. İstanbul’dan yazan anne, 2007 yılı doğumlu oğlu için başvuru yaptı. Yeni yasa çıkmadan önce 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında oğlunun ana sınıfına göndermek için plan yaptıklarını anlatan anne, “Yeni kanunla adeta yıkıldık. Ben çalışan bir anneyim. 5 yaşındaki oğlumun tek başına servisten inip eve gelmesini istemiyorum. Henüz 10 dakika yerinde duramayan oğlumun 40 dakika sırada oturmaya mecbur bırakılmasını istemiyorum” dedi.



"İstemiyoruz"



Bazı anneler, "60-72 ay okul öncesi okuma yazma hazırlık becerileri için anasınıfı, ilköğretime başlamak için akademik olgunluk yaşı 72 ay kalsın istiyorum" diye yazdı. "İstemiyoruz" başlıkları atan annelerin talepleri şöyle:



"Oyun çağı ergenlik dönemine kalmasın"



- Oyun çağındaki çocuğumun bu ihtiyacının zaten zor olan ergenlik dönemine bırakılmasını istemiyoruz.

- Henüz öz bakım becerilerini kazanmamış çocukların, kişisel ihtiyaçlarını kendi başına beceremediğinde güveninin sarsılmasını ve değersizleştirilmesini istemiyoruz.

- Çocuklarımızın yıllık eğitim programının yetiştirmek zorunda olan sınıf öğretmeninin zorlamalarına maruz kalmasını istemiyoruz.



"Büyüklerinin riskli alanları"



- 5 yaşındaki çocuğumuzun kocaman bilinmez bir alanda yalnız kalmasını istemiyoruz.

- 12-13 yaşındaki ağabey ve ablaları ile aynı alanda risklere açık kalmasını istemiyoruz.

- 7 yaşındaki çocukların ilköğretim birinci sınıfta zorlandıkları gerçeği varken, 5 yaşındakilerin ilkokula başlamasını istemiyoruz.

- Bu baskılar altında kalan çocukların psikolog ve psikiyatristlerle tanışmasını istemiyoruz.

- Bilim uzmanlarına göre, okul öncesi dönemde okuma yazma öğretmenin sağlıksız bir durum olduğu vurgulanırken, bunu yasal bir zemine çekmenin mantığını anlayabilmiş değiliz.

- Fırsat eşitliği açısından çocuklarımızın 6 yaşını doldurmadan ilkokula başlamasını istemiyoruz.