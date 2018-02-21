Anneden, oğlunu dövdüğü ve sınıf temizlettiği iddiası ile öğretmen hakkında suç duyurusu

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da yaşayan Vasfiye A., ilköğretim 4\'üncü sınıfı öğrencisi oğlu F.A.\'ya (10) sınıfı temizletip, çöp toplattığı, hakaret ettiği ve çocuğu dövdüğü iddiasıyla öğretmeni A.İ.U. hakkında suç duyurusunda bulundu. Vasfiye A., oğlunun olay nedeniyle psikolojisini bozduğunu ileri sürerken, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise öğrencinin sınıfının değiştirildiğini ancak okula devam etmediğini, öğretmen ile ilgili de kendilerine resmi bir şikâyet gelmediğini söyledi.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar İlkokulu\'nda eğitim gören 4\'üncü sınıf öğrencisi F.A.\'nın annesi Vasfiye A., öğretmeni A.İ.U.\'nun oğluna sınıfı temizlettiğini ve çöp toplattığını ileri sürerek, hakkında suç duyurusunda bulundu. Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Vasfiye A., şunları anlattı:

\"Geçen hafta öğretmen tarafından okula çağrıldım. Öğretmen oğlumun kendisine küfür ettiğini söyledi. Oğlumun öğretmenine küfür etmediğine arkadaşları tanık olduğu ve bunu dile getirdikleri için öğretmen tarafından uyarılmışlar. Bir sonraki gün tekrar çocuğumu okula gönderdim ve öğretmeni ile arasını düzeltsin diye bir hediye paketi hazırladım. Ama oğlum okulun dağılma saati gelmeden eve geri geldi. Öğretmenin kendisini eve gönderdiğini söyledi. Ben tekrar okula gittim ve öğretmeni ile konuştum. Bana oğlumu bu sınıfta istemediğini söyledi. Bütün ısrarlarıma rağmen okula dilekçe vermemi ve oğlumu kendi sınıfından aldırmamı istedi. Ben de bunun üzerine müdüre çıkarak oğlumu başka sınıfa aldırmasını istedim. 3 gün boyunca öğretmen ile müdürün odası arasında mekik dokudum. Ne öğretmenin ne de müdürün tavrı değişti. Bir sonraki gün oğlumu okula yolladım, oğlum okuldan gelince üzerinin kirli olduğunu gördüm ona sorunca öğretmenin kendisine gün boyunca ders işletmediğini ve sınıfı temizlettiğini öğrendim. Okulda benim çocuğuma bütün sınıfı temizletip dışarı da dahil, sınıfta onu rencide ederek, hakaret ederek paspas yaptırıp çocuğumun guruyla oynamış. Bir de tekme tokat çocuğumu dövüyor. Benimle ilgili de hakaretler savurmuş diğer çocukların yanında. Bunun üzerine çocuğum o gün \'Ben bir daha o okula gitmem\' dedi.\"

Anne Vasfiye A., yaşananlardan sonra bir kez daha okula gittiğini ve sınıftaki diğer çocuklarla konuştuğunu belirterek, \"Oğlumun sınıf arkadaşlarına öğretmenin yaptıklarını sorunca onlar da öğretmenin oğluma sınıfı temizletip, hakaret ettiğini doğruladılar. Ben de çocukların anlattıklarını telefonuma kaydettim. Daha sonra müdürün yanına gittim öğretmenin çocuğuma yaptıklarını anlatıp, suç duyurusunda bulunacağımı söyleyerek okuldan ayrıldım\" diye konuştu.

\'OĞLUM OKULA GİTMEK İSTEMİYOR\'

Oğlu F.A.\'yı yanına alarak Alişan Polis Merkezi\'ne gittiğini buradan da Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne geçerek öğretmenden şikâyetçi olduğunu söyleyen anne Vasfiye A., \"Oğlumun vücudunda darp izi yok ama psikolojisi bozulmuş. Oğlumun psikolojisine mi yoksa kaçırdığı derslere mi yanayım. Savcılığa da gidip şikâyetçi oldum. Yetkililerden, yapılan bu muamelenin başka çocuklara yapılmaması için önlem almalarını istiyorum. Oğlum okula artık gitmek istemiyor. Ben şikâyetçi olduktan sonra müdür arayarak oğlumun sınıfını değiştirdiğini söyledi, öğretmen de eve gelip özür diledi ama benim çocuğumun psikolojisini bozdular, okula artık gitmek istemiyor\" dedi.

Öğretmeninin kendisine küfür ederek temizlik yaptırdığını ileri süren F.A. ise \"Öğretmenim gün boyunca bana temizlik yaptırdı. \'Arka sıraya geç\' dedi, ben geçerken beni tekme tokat dövdü. Arkadaşlarım beni desteklediler, bana gülmediler. Ben artık o okula gitmek istemiyorum. Başka okula gitmek istiyorum. Öğretmenimden gıcık alıyorum, o okula gitmek istemiyorum\" diye konuştu.

Okul yönetimi ise Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün talimatıyla öğrencinin sınıfının değiştirildiğini, aileye haber verildiğini ancak çocuğun hâlâ okula gelmeğini belirtti. Yönetim, öğretmenle ilgili henüz resmi bir soruşturmanın ellerine ulaşmadığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okul müdürlüğünün çocuğun sınıfının değiştirildiğini veliye bildirdiğini ancak çocuğun okula devam etmediğini belirtti.

Yetkililer, öğretmenle ilgili herhangi bir resmi şikâyet bilgisinin ellerine ulaşmadığını ifade ederek, konuyla ilgili gerekli incelemenin yapılacağını kaydetti.



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