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Anneannesini öldüren toruna müebbet hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, anneannesi Makbule Öntaş'ı (79) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Onur Kamber Kançok (19) 'kendini savunmayacak yakın akrabayı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

26 Mart 2018 16:36

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karabağlar ilçesinde, anneannesi Makbule Öntaş\'ı (79) döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Onur Kamber Kançok (19) \'kendini savunmayacak yakın akrabayı kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen 4 Mart\'ta Yurtsever Caddesi numara 28\'deki evde meydana geldi. Babasının yurt dışında olması nedeniyle annesiyle birlikte, anneannesi Makbule Öntaş\'ın evinde kalan Onur Kamber Kançok, iddiaya göre, aldığı uyuşturucunun etkisiyle ortada bir neden yokken yatağında uyuyan anneannesine saldırdı. Araya giren annesinin engelleyemediği Kançok, yatağında uyuyan yaşlı kadına defalarca vurdu. Kançok evden kaçarken, saldırıya uğrayan Makbule Öntaş, ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Öntaş, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanıp adliyeye sevk edilen Kançok tutuklandı. Olayı soruşturan Cumhuriyet savcısı, torun Kançok hakkında \'Kendini savunmayacak yakın akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.
İzmir 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Onur Kamber Kançok, ölen Makbule Öntaş\'ın yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan, ancak Türkçe\'yi yeteri kadar konuşamadığından tercüman aracılığıyla Almanca ifade veren Kançok, o gün alkol ve uyuşturucu kullandığından olay anını hatırlamadığını söyledi. Anneannesini isteyerek öldürmediğini ileri süren Kançok, \"Kasten ya da bilerek bunu yapmadım. Böyle bir kötülüğü aileme yapmam. Hatalarımı biliyorum. Hatalarımdan ders çıkardım, böyle bir hatayı bir daha yapmayacağım. Bu olayı bilerek ve isteyerek gerçekleştirmedim. Adalete güveniyorum\" dedi.
Geçen duruşmada mütalaa veren savcı ise sanığın \'Kendini savunmayacak yakın akrabayı kasten öldürme\' suçundan ağırlaştırmış ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Onur Kamber Kançok\'a ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verirken, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezayı ömür boyu hapse indirdi, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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