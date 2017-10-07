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Anneanne ve dayısını bıçakladı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine İlçesi'nde oturan 22 yaşındaki Koray Türk, tartıştığı anneannesini boğazından, dayısını ise başından bıçakla yaraladı

07 Ekim 2017 16:45

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın Çine İlçesi\'nde oturan 22 yaşındaki Koray Türk, tartıştığı anneannesini boğazından, dayısını ise başından bıçakla yaraladı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Çaltı Mahallesi\'nde meydana geldi. Koray Türk, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı dayısı 43 yaşındaki Nihat Özkan\'ı başından, anneannesi, 76 yaşındaki Dudu Özkan\'ı ise boğazından bıçakla yaralayarak kaçtı. Sesleri duyan komşuları, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Dudu Özkan\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. K.T. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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