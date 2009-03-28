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Anne Yazıcıoğlu’na söylenmedi

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyinin Sivas’taki evinde oğluyla ilgili haber bekleyen anne Fidan Yazıcıoğlu’na enkazın bulunduğu bilgisi verilmedi

28 Mart 2009 02:00

Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyinin Sivas’taki evinde büyük üzüntü içinde oğluyla ilgili haberi bekleyen annesi Fidan Yazıcıoğlu’na enkazın bulunduğu bilgisi verilmedi

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da içinde bulunduğu helikopterin enkazının bulunması, iyi bir haber bekleyen annesi Fidan Yazıcıoğlu’na söylenmedi. Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu’nun, Mimar Sinan Mahallesi’ndeki evinde bulunan 87 yaşındaki Fidan Yazıcıoğlu, olayın ardından büyük üzüntü içinde oğlundan haber bekledi.
Sürekli dua eden anne Yazıcıoğlu’na helikopterin enkazına ulaşıldığı yönünde televizyonda yer alan haberlerin izlettirilmediği, başka bir odada yakınlarıyla kaldığı bildirildi.

Güneş’in evinde yas

Muhsin Yazıcıoğlu’nun kız kardeşleri Naziye Soysal, Mavuş Ocak, dayıları Kemal ve Ömer Yılmaz ile diğer akraba ve yakınları da endişe içinde televizyon başında gelişmeleri takip etti.
Ziyaretçi akınına uğrayan evde gözyaşları içerisinde gelişmeleri izleyen aile fertlerini de yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.

Helikopterde bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş’in eşi Yasemin Güneş’in kaldığı akrabalarının evinde ise büyük bir üzüntü yaşanıyor. Genç muhabirin cesedine ulaşıldığı yönündeki televizyon haberlerinin ardından evden feryat ve çığlık sesleri yükseldi. Ev önünde bekleyen Güneş’in bazı meslektaşlarının da gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde bulunan BBP Sivas İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı’nın büyük oğlu da, vatani görevini yaptığı birliğinden izin alarak Sivas’a geldi. 

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