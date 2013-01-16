Anne ve üç çocuğun öldürülmesi ile ilgili baba gözaltında

İzmit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, Kocatepe Mahallesi Pir Sultan Abdal Caddesi 64. Sokak'taki dairede anne Aysel G'nin (25) boğularak, 6 yaşındaki Gökdeniz, 5 yaşındaki Görkem G'nin bıçakla öldürülmesi ve 1 aylık Aysima bebeğin de henüz belirlenemeyen bir nedenle ölü bulunmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan geniş çaplı soruşturma kapsamında olayla ilgili şüpheli olarak aranan ve yaklaşık bir haftadır kendisinden haber alınamayan baba Ramazan G, olay yeri yakınlarında aracının içinde gözaltına alındı.

Emniyet yetkilileri, İzmit Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Ramazan G'nin, ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Şüpheli Ramazan G'nin yaklaşık bir haftadır İzmit'teki ormanlık bir alanda saklandığı öne sürüldü.