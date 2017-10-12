Anne ve oğlu 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAS/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda, \'ByLock\' kullandığı iddia edilen hemşire 42 yaşındaki Hülya B. ile üniversite öğrencisi oğlu 20 yaşındaki Oğuzhan B., gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bafra İlçesi\'nde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullandığı iddia edilen ve hala görevde olan hemşire Hülya B. ile Kocaeli Üniversitesi öğrencisi oğlu Oğuzhan B., gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital verilere de el kondu. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki sorguları tamamlanan anne ve oğlu, bugün adliyeye sevk edildi.



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