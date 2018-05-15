T24 LogoT24 Logo
Gündem

Anne ve kızının ardından sezaryenle alınan erkek bebeği de öldü (2)

TUTUKLANDI Kahramanmaraş'ta otomobille çarparak 5 yaşındaki Hatice Sinem ile 6 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve bebeğinin ölümüne neden olan Selçuk Gazi Kayan, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu

15 Mayıs 2018 20:51

TUTUKLANDI
Kahramanmaraş\'ta otomobille çarparak 5 yaşındaki Hatice Sinem ile 6 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve bebeğinin ölümüne neden olan Selçuk Gazi Kayan, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TUTUKLANDI KahramanmaraşHatice SinemLütfiye KanadıkırıkSelçuk Gazi Kayan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24