Anne ve kızının ardından sezaryenle alınan erkek bebeği de öldü (2)
TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta otomobille çarparak 5 yaşındaki Hatice Sinem ile 6 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve bebeğinin ölümüne neden olan Selçuk Gazi Kayan, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu
15 Mayıs 2018 20:51
TUTUKLANDI
Kahramanmaraş\'ta otomobille çarparak 5 yaşındaki Hatice Sinem ile 6 aylık hamile Lütfiye Kanadıkırık ve bebeğinin ölümüne neden olan Selçuk Gazi Kayan, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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